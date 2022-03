Stray è ancora in programma per un lancio nel 2022

Il PlayStation Future of Gaming nel 2020 ha offerto ai fan i primi sguardi sui giochi di prossima generazione. Durante la presentazione è stata mostrata un'ampia varietà di titoli, ma uno che ha attirato l'attenzione di molti fan è stato Stray, un'esclusiva console PlayStation in cui i giocatori assumono il ruolo di un gatto.

Stray è un po' scomparso dai radar, il che ha portato alcuni fan a temere che il gioco non rispetterà la data di uscita prevista per il 2022, ma sembra che queste preoccupazioni siano ingiustificate.

Il publisher Annapurna Interactive ha fornito un aggiornamento ai fan dicendo che il gioco uscirà nel 2022. Una data di lancio più specifica per Stray non è ancora disponibile al momento.

for those asking about a Stray update, it won't be a State of Purr today ?



it's still coming this year, though! ? — Annapurna Interactive (@A_i) March 9, 2022

L'ultima volta che i fan hanno dato un'occhiata approfondita a Stray è stato all'evento Annapurna Interactive Showcase, che si è tenuto l'anno scorso nell'ambito dell'evento Summer Game Fest. È stato allora che la compagnia ha mostrato nuovi filmati di gameplay di Stray.

Per quanto riguarda l'assenza di Stray dall'ultimo evento PlayStation State of Play, i fan non dovrebbero essere necessariamente sorpresi. Dopotutto, l'ultimo evento PlayStation si è concentrato principalmente sui giochi dei publisher giapponesi. Stray, invece, è sviluppato da un team francese chiamato BlueTwelve Studio.

Stray è sembrato piuttosto impressionante sin dalla sua rivelazione iniziale e sembra che abbia molto potenziale per essere una delle nuove IP più interessanti del 2022.

Stray è in fase di sviluppo per PC, PS4 e PS5.

Fonte: Gamerant.