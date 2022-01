Stream Deck Pedal di Elgato è esattamente quello che sembra, un pedale per lo streaming

Elgato, fornitore di periferiche di streaming, ha lanciato il nuovo Stream Deck Pedal per il controllo a pedale degli stream.

Il dispositivo è costituito da tre pulsanti a pedale che possono essere programmati, come lo Stream Deck standard, per controllare software, hardware e altro. A livello di base significa poter tenere le mani sul controller o sul mouse mentre giocate. Ma ha anche altre applicazioni.

Per alcuni streamer con disabilità, ad esempio, lo Stream Deck Pedal potrebbe fornire utili input alternativi.

Inoltre, poiché più creatori di contenuti esterni ai videogiochi si sono uniti alle piattaforme di streaming, il pedale fornisce un controllo aggiuntivo lontano dalla scrivania di un computer, qualcosa che potrebbe risultare utile ai musicisti.

Introducing Stream Deck Pedal.



Instant, hands-free control of your apps and tools with 3 customizable pedals.



Available now:https://t.co/tXN7RILaYG pic.twitter.com/615LkYFjhS — Elgato (@elgato) January 25, 2022

This is a huge leap forward for making the Stream Deck more accessible. I love this. https://t.co/ZLpCL6mr1I — Radderss ? ? | BLM ? (@RadderssGaming) January 25, 2022

A pity that such an accessibility friendly device has the biggest accessibility barrier of them all - cost.



?90 for this is a farce.

This is ?30 tech at most. — Words | FFVI (@NoWordCount) January 25, 2022

And one more thing...



Today we're also launching our official Discord Stream Deck plugin!



? Mute Mic

? Push-to-Talk

? Join Voice Channels

? Switch Text Channels

? Works perfectly with Stream Deck Pedal pic.twitter.com/ttc10vmQc1 — Elgato (@elgato) January 25, 2022

Elgato promette anche che il pedale "è costruito per essere calpestato senza muoversi". Quindi gli streamer possono calpestarlo a loro piacimento.

Elgato ha anche annunciato il suo plug-in Discord Stream Deck ufficiale per controllare Discord utilizzando i suoi dispositivi.

Fonte: Eurogamer.net.