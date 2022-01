Street Fighter 35th Anniversary è il preludio a Street Fighter VI?

Il 1987 è stato l'anno di debutto di Street Fighter, il più celebre picchiaduro della storia dei videogiochi e che ha avuto tantissime trasposizioni diverse ed episodi crossover. il 2022 segna il 35° anniversario del franchise e Capcom sembra intenzionata a celebrarlo come si deve, cominciando dall'aggiornamento del logo e qualche accenno ad eventi e sviluppi.

HERE COMES A NEW ANNIVERSARY!



Cheers to 35 years of epic fights, fireballs and iconic rivalries!

???????#StreetFighter #SF35th pic.twitter.com/QHgExSwsMM — Street Fighter (@StreetFighter) January 10, 2022

Oltre al tweet ufficiale, non sembra esserci altro, ma spulciando un Q&A su sito giapponese 4Games.net, Takayuki Nakayama, il direttore della serie Street Fighter, ha menzionato varie iniziative in arrivo. Di cosa si tratta? Il sogno dei fan è quello di avere tra le mani uno Street Fighter VI fatto e finito, dopo il deludente debutto del quinto capito uscito ben prima che fosse concluso.

Rimane molto difficile visto i classici tempi di sviluppo biblici tra un capitolo ufficiale e l'altro, quindi è probabile possano arrivare remaster e compilation del franchise, ma non dovrebbe mancare molto per sapere davvero quale sorpresa ci riserva Capcom.

