Street Fighter V: Champion Edition trailer, data di uscita e dettagli per Luke, l'ultimo combattente in arrivo

Durante la trasmissione Fall Update per Street Fighter V, Capcom ha rivelato nel dettaglio come funzioneranno le mosse del personaggio DLC Luke, oltre ad annunciare la sua data di uscita prevista per il 29 novembre.

Luke è un personaggio davvero unico. Il personaggio è incentrato sugli attacchi in avanti che mantengono la pressione. Tutti e tre i pugni normali fanno avanzare Luke, permettendogli di chiudere le distanze in modo offensivo. Luke ha anche due combo di bersagli ideali per accumulare danni. Il V-System di Luke, sebbene familiare, ha proprietà speciali, specialmente con i suoi V-Trigger. La sua V-Skill I, "Hard Shot", carica "Flash Knuckle" senza dover tenere e caricare la mossa. Se si carica dopo aver usato "Hard Shot", esegue una versione migliorata con più danni e potenziale combo.

V-Skill II, "Suppressor", fa fare a Luke un rapido passo indietro prima di eseguire un colpo al corpo. Il video, che potete visionare di seguito, spiega nel dettaglio tutte le mosse di questo nuovo personaggio.

Sebbene Luke ponga fine agli aggiornamenti dei personaggi di Street Fighter V, il team continuerà a supportare il gioco. Dopo l'uscita di Luke, il prossimo aggiornamento sarà incentrato sul Battle Balance in arrivo a marzo 2022.

Fonte: GamingBolt