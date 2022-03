Street Fighter V, Mortal Kombat 11, King of Fighters XV e altri giochi protagonisti all'EVO 2022

La Evolution Championship Series (EVO) ha condiviso la formazione completa per il suo prossimo evento del 2022 al Mandalay Bay di Las Vegas. La formazione è composta da nove giochi di combattimento che includono pilastri di ritorno e giochi nuovi di zecca.

I giochi principali della formazione EVO 2022 sono: Street Fighter V: Champion Edition, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, The King of Fighter XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus e Skullgirls: 2nd Encore.

I giocatori possono registrarsi per l'EVO 2022 in questo momento su evo.gg con l'evento che inizierà il 5 agosto e durerà fino al 7 agosto. EVO 2022 sarà la prima volta che Guilty Gear Strive, KoF XV, Melty Blood, Grandblue Fantasy e Skullgirls 2nd Encore fanno parte della formazione. È stato annunciato in anticipo che nessun gioco di Super Smash Bros. farà parte di EVO quest'anno, con disappunto di molti fan.

All'inizio del 2021, EVO è stata acquisita in una joint venture tra Sony Entertainment e l'agenzia di talenti Endeavour. EVO 2022 sarà il primo evento EVO dal 2019, a condizione che le cose vadano secondo i piani.

Fonte: Nintendo Everything