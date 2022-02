Street Fighter 6: il director di Bayonetta 2 e Star Fox Zero si unisce al team come game designer

Il lungo countdown sul sito Capcom alla fine ha rivelato quello che ci si aspettava: Street Fighter 6. Questo è un capitolo importantissimo sotto tanti punti di vista, essendo sviluppato con l'ottimo RE Engine, l'addio roboante al progetto di Yoshinori Ono nonché, cercare riscatto dopo un quinto capitolo tutt'altro che esaltante, almeno nel suo primo periodo di vita.

La particolarità di Street Fighter 6 sta anche nel poter contare su Yusuke Hashimoto come game designer, figura di spicco per Bayonetta 2 e Star Fox Zero, nonché direttore visivo per Resident Evil, Resident Evil 3 e Resident Evil 4. Come da logo e utilizzo del nuovo motore grafico, il nuovo capitolo potrebbe presentarsi molto diverso da ciò a cui siamo abituati.

Fino alla prossima estate però dovremmo accontentarci soltanto di questo piccolo teaser con Ryu e il nuovo combattente Luke. Dopo il passo falso con Street Fighter V, un deciso cambio di direzione potrebbe essere la scelta giusta, ma lo sapremo solo tra molti mesi.

