Street Fighter 6 è stato appena annunciato ed è già polemica sul nuovo logo

Non abbiamo visto molto di Street Fighter 6 dopo il reveal di ieri, ma una cosa che abbiamo visto è stato il logo del gioco, e proprio il nuovo logo è diventato oggetto di discussione tra i fan.

Street Fighter è una delle serie più popolari di tutti i tempi e i suoi loghi sono ben riconoscibili, rappresentando perfettamente l'ambientazione e lo stile dei giochi. Il font appariscente è diventato iconico come qualsiasi personaggio della serie e dall'uscita del primo titolo nel 1987 fino a Street Fighter V Capcom ha mantenuto un chiaro senso di continuità.

Tuttavia, con Street Fighter 6 le cose sono cambiate.

Il carattere combattivo è sparito, sostituito con qualcosa che assomiglia quasi al logo di un'azienda. Anche i numeri romani sono spariti.

Inoltre, come sottolinea Aurich Lawson di Ars Technica, la grande parte "SF" del logo sembra una clipart. Più nello specifico assomiglia molto a una clipart disponibile per $80 sul sito Web di Adobe.

Certo, sono state apportate alcune modifiche, come angoli più morbidi e un bordo più sottile, ma nel complesso sono incredibilmente simili.

The new Street Fighter 6 logo is on Adobe's Stock site



I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6



I cannothttps://t.co/SViXFjElou pic.twitter.com/yOzYePaYfV — Aurich (@aurich) February 21, 2022

Che ne pensate?

Vi ricordiamo che, oltre a Street Fighter 6, è stata annunciata anche la raccolta Capcom Fighting Collection.

Fonte: Kotaku.