Street Fighter VI sarà sviluppato in RE Engine per un rumor

Capcom ha debuttato con il suo RE Engine quando è uscito Resident Evil 7 nel 2017 e da allora è diventato il motore preferito dall'azienda per la maggior parte dei suoi giochi. Tutti i successivi giochi di Resident Evil, Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise e persino Ghosts 'n Goblins Resurrections sono stati eseguiti sul motore interno, così come il prossimo Pragmata.

Non sorprende, quindi, che anche un'altra importante uscita di Capcom userà lo stesso motore grafico. Street Fighter VI è stato ora ufficialmente annunciato e, sebbene i dettagli sul gioco siano praticamente inesistenti in questo momento, secondo il noto insider AestheticGamer Dusk Golem, il gioco girerà su RE Engine.

Non ci sono conferme ufficiali in merito, ovviamente, ma visto quanto ampiamente il motore sia stato adottato da Capcom per più o meno tutte le sue produzioni, non sembra un'affermazione campata in aria.

Of course, any major new game by Capcom for the next few years at least will be RE Engine. https://t.co/YsuaL7i1b4 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 21, 2022

Ovviamente, Capcom ha detto che avrà altro da dire su Street Fighter VI proprio questa estate, quando probabilmente vedremo il gameplay e scopriremo quando verrà lanciato il gioco e per quali piattaforme verrà lanciato. Pertanto in quel frangente sapremo se il gioco userà o meno RE Engine.