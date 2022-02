Street Fighter VI è ufficiale: ecco il primo trailer e dettagli sul ritorno della saga

Capcom ha annunciato ufficialmente Street Fighter VI, il nuovo episodio di una delle proprietà intellettuali più antologiche del genere di combattimento. L'azienda giapponese ha convocato i suoi giocatori con un conto alla rovescia senza indizi, ma con una certezza: stavano preparando qualcosa di grosso.

L'annuncio ora ha nome e cognome: il sesto episodio della saga di Street Fighter è reale, ha un teaser trailer e questa estate offrirà maggiori informazioni. Non sono stati resi noti dettagli sulle piattaforme su cui vedrà la luce e né la sua data di uscita.

Street Fighter VI ha l'ambizione di recuperare il trono che ha ottenuto con il quarto capitolo, un trono che l'ultima generazione di console ha ceduto al buon lavoro di studi come Arc System Works, Bandai Namco o NetherRealm. Nel trailer vediamo uno scontro tra Ryu e Luke. Il 45° e ultimo personaggio nel cast di Street Fighter V, Luke, avrà "un ruolo chiave nel prossimo progetto di Street Fighter".

Il team di Osaka propone un nuovo round con un videogioco che si rinnoverà da cima a fondo, ereditando gli insegnamenti di Street Fighter V e novità che presto sapremo.

Street Fighter VI non ha ancora una data di uscita e non sappiamo su quali piattaforme verrà lanciato. Quest'estate verranno offerte nuove informazioni e aspetti relativi alle modalità di gioco, ai personaggi e alla fedeltà visiva.

Non solo Street Fighter VI:mentre cresce l'entusiasmo per il prossimo capitolo della saga di Street Fighter, i fan possono iniziare a celebrare i 35 anni di giochi di combattimento targati Capcom con la Capcom Fighting Collection, un'antologia di 10 titoli classici, inclusa la serie completa di Darkstalkers insieme per la prima volta al di fuori del Giappone. Ognuno dei 10 titoli della collection è stato rivitalizzato con multiplayer online, funzionalità migliorate e aggiornamenti sulla qualità della vita.

Capcom Fighting Collection sarà disponibile in digitale il 24 giugno 2022 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One. Capcom Fighting Collection sarà disponibile insieme a Street Fighter 30th Anniversary Collection all'interno del Capcom Fighting Bundle, in arrivo in digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One.

Fonte: The Verge