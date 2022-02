Street Fighter VI arriverà anche su Xbox o solo su PC e PS5? Parla Jez Corden

Poche ore fa si è concluso il misterioso conto alla rovescia di Capcom, che ha svelato il nuovo Street Fighter VI, di cui si era vociferato per tutta la scorsa settimana.

Ovviamente, molti fan di questo franchise di combattimento di successo si stanno già chiedendo se Street Fighter VI arriverà su Xbox, dal momento che il quinto capitolo non è mai arrivato sulle console di Microsoft.

Tuttavia, Capcom ha confermato che in estate avremo i primi dettagli di Street Fighter VI, che per il momento è stato visto solo attraverso un teaser trailer, di cui non sono state svelate la data di uscita o le piattaforme su cui arriverà. Quindi, mentre aspettiamo che l'azienda giapponese riporti Street Fighter VI su Xbox, il noto e affidabile Jez Corden ha detto la sua. Attraverso Twitter, Corden ha dichiarato: "Non scommetterei nel vedere Street Fighter VI su Xbox, secondo la mia opinione".

Don't bet on seeing SF6 on Xbox imo. — jez (@JezCorden) February 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ovviamente, nulla di tutto ciò è ufficiale finché Capcom non lo conferma o lo smentisce, perciò ai fan non resta che attendere notizie dalla diretta interessata.