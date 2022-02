Gardens è un nuovo team creato da veterani dietro Skyrim, Journey e Spider-Man

L'intera industria videoludica accoglie un nuovo team di sviluppo, costituito in larga parte da ex sviluppatori che hanno lavorato in titoli di un certo livello come Journey, Skyrim, Marvel's Spider-Man e What Remains of Edith Finch. Il nuovo Gardens Studio, fondato da Chris Bell, Stephen Bell e Lexie Dostal, elementi dalla grande esperienza e con l'obiettivo primario di creare un team con il massimo benessere per il personale.

"Con Gardens, volevamo creare uno studio che si preoccupasse tanto della salute, della felicità e del benessere dei membri del suo team quanto della maestria dei giochi che creiamo insieme. La nostra massima priorità è assicurarci che i nostri compagni di squadra si godano la vita e ricevano gli strumenti e le risorse per crescere mentre creano giochi avvincenti, ben realizzati e ponderati che coltivano nuove esperienze condivise tra i giocatori online", così si è espresso il co-fondatore Chris Bell

Il team è già al lavoro su un MMO dallo stampo fantasy, ma oltre questo non si è voluto dire altro. L'esperienza per realizzare un ottimo lavoro ci sono tutte.

