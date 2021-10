Suicide Squad: Kill the Justice League si mostra nella prima immagine in-game

Questo fine settimana si svolgerà il DC Fandome, l'evento DC Comics in cui saranno presenti film, serie, videogiochi e fumetti di questo incredibile universo di supereroi che non smette di crescere. Uno dei prodotti di punta dell'evento sarà il gioco Suicide Squad, opera di Rocksteady (responsabile della saga di Batman Arkham).

Ora, in anteprima, Suicide Squad: Kill the Justice League mostra la sua prima immagine in-game dopo averci mostrato i video promozionali nelle ultime settimane come presentazione della sua squadra, composta da Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Capitan Boomerang.

Lo screenshot è stato pubblicato da Sefton Hill, co-fondatore di Rocksteady e direttore creativo del videogioco, che ha commentato quanto segue: "È quasi ora di DC Fandome. Non vedo l'ora che vediate altro della storia e degli strani e meravigliosi fuorilegge con cui vi unirete in Suicide Squad: Kill the Justice League". Quindi, come anticipato da alcune date, sembra che sarà domani, 16 ottobre, il giorno in cui vedremo il primo teaser di questo tanto atteso videogioco.

It?s very nearly time for #DCFanDome. Can't wait for you to see more of the story and the weird and wonderful reprobates you?ll be teaming up with in #SuicideSquadGame pic.twitter.com/28g3Pr6Cik — Sefton Hill (@Seftonhill) October 15, 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League dovrebbe arrivare il prossimo anno su PC e console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Push Square