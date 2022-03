Suicide Squad Kill the Justice League rinviato, ecco la nuova finestra di lancio

Suicide Squad: Kill the Justice League, il gioco di antieroi ambientato nell'universo di Arkham di Rocksteady, è stato posticipato alla primavera del 2023. Un messaggio del fondatore dello studio Sefton Hill ha affermato che la decisione è stata difficile, ma alla fine il gioco ha bisogno di più tempo.

"Abbiamo preso la difficile decisione di rimandare Suicide Squad: Kill The Justice League alla primavera del 2023. So che il rinvio è frustrante, ma quel tempo serve per fare il miglior gioco che possiamo fare. Non vediamo l'ora di portare il caos a Metropolis insieme. Grazie mille per la vostra pazienza".

Suicide Squad vede la presenza di quattro antieroi giocabili come parte dell'omonima task force governativa: Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deadshot. Sono costretti ad affrontare i potenti eroi della Justice League quando un piano del cattivo alieno Brainiac li corrompe. In precedenza il gioco era previsto per quest'anno ma non c'era ancora una data di uscita.

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak — Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022

Dall'altra parte, Gotham Knights è ancora previsto per il suo lancio il 25 ottobre.