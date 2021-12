Suicide Squad: Kill the Justice League protagonista di un video gameplay ai The Game Awards

Warner Bros. Games e DC hanno presentato durante i The Game Awards il primo video gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto in terza persona che combina avventura e azione e supera le etichette di genere, sviluppato da Rocksteady Studios, i creatori della celebre serie di Batman: Arkham.

Questo primo gameplay trailer offre un'anteprima del caos e dell'adrenalina che i giocatori sperimenteranno nel gioco, tanto nella modalità single player quanto in quella coop online per squadre di quattro membri. In Suicide Squad: Kill the Justice League si vestiranno i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang o Re Squalo alle prese con la missione assegnata loro: uccidere i più grandi supereroi del mondo, la Justice League.

Il video presenta incredibili e intense sequenze di combattimento e mostra un'anteprima del fantastico open world del gioco, delle mosse uniche, delle abilità e della grande varietà di armi a disposizione della Suicide Squad, che si prepara alla resa dei conti con l'uomo più veloce del mondo: Flash.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo nel 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.