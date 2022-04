Summer Game Fest 2022 inizierà con un evento dal vivo condotto da Geoff Keighley

Dopo l'annuncio della completa cancellazione dell'E3 2022, il Summer Game Fest ha condiviso, con perfetto tempismo, maggiori informazioni su ciò che i partecipanti possono aspettarsi.

L'evento inizierà con uno show dal vivo chiamato "The Kickoff show", condotto da Geoff Keighley. Lo show del Summer Game Fest 2022 presenterà anteprime mondiali e iam8bit e Double Fine appariranno nei segmenti Days of the Devs. Il resto del festival consisterà in "una serie di spettacoli in live streaming digitale". Ancora non sappiamo quali saranno gli sviluppatori e publisher protagonisti.

Le date per il Summer Game Fest non sono ancora confermate, ma come l'anno scorso, l'evento si terrò a giugno. Il Game Fest del 2021 ha visto alcuni annunci importanti, come la data di uscita di Elden Ring, il programma della stagione 4 di Call of Duty e altro ancora.

L''ESA ha ufficialmente cancellato l'E3 2022, ma ha dichiarato che l'E3 tornerà nel 2023.

Fonte: Gamespot.