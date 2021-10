Super Mario Bros parla Anya Taylor-Joy, la Peach del film d'animazione

Intervistata da Matt Cohen, dalla rivista digitale ET, Anya Taylor-Joy, divenuta celebre soprattutto per la serie Netflix "La Regina degli Scacchi", sarà la doppiatrice della Principessa Peach nel nuovo film dedicato a Super Mario. Il suo ultimo film, Last Night a Soho, diretto da Edgar Wright, l'attrice non si è lasciata sfuggire una certa eccitazione per la partecipazione al film d'animazione.

"Oh, è così divertente. Abbiamo già iniziato a fare piccole parti. La cosa più importante è che sto facendo i compiti o il lavoro o le ricerche giocando, il che è piuttosto grandioso. "La fan base è così intensa e ovviamente devo farlo. È così divertente."

Joy sarà affiancata nel film, in uscita il 21 dicembre 2022, da Chris Pratt come Mario, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen come Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek, Sebastian Maniscalco come Spike e un cameo di Charles Martinet.

