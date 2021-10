Super Mario Bros. e One Piece insieme in questa iconica action figure da $ 440

C'è un nuovo crossover che sta arrivando sotto forma di action figure: è l'azienda di giocattoli personalizzati Fat Lane Toys che ha realizzato una particolare action figure che catapulta Mario nei panni del pirata Gold Roger di One Piece.

La statuetta è alta circa 25 centimetri e vede Mario vestito proprio con abiti da pirata. L'action figure include inoltre un'asta su cui è fissata l'iconica bandiera ed uno scrigno pieno di monete d'oro con in cima una pesca.

Attualmente l'azienda ha dichiarato di voler produrre 300 pezzi di questa action figure, pertanto è in edizione limitata. Inizialmente saranno attivi i preordini e una volta che verranno acquistate le unità, l'azienda inizierà a realizzarle, con un processo che chiederà all'incirca dai 3 ai 4 mesi. Ovviamente essendo in edizione limitata, l'action figure non avrà un prezzo abbordabile: parliamo infatti di un prezzo di circa 440 dollari. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle varie immagini.

Le spedizioni di questa statuetta sono previste per febbraio 2022.

