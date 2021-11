Super Mario - Il film: Chris Pratt non farà l'accento italiano e il co-produttore spiega perché

A settembre, i fan di Super Mario hanno appreso che Chris Pratt era stato scelto come Mario nel prossimo film. Pratt è solo un grande nome in un cast che include Jack Black, Seth Rogan, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key e altri. Ma probabilmente la domanda più importante nella mente della maggior parte delle persone sia come Pratt gestirà la voce di Mario. Grazie ad alcuni recenti commenti del produttore Chris Meledandri, possiamo confermare che non userà un accento italiano.

In un recente video di TooFab, Chris Meledandri ha risposto ad alcune domande sulla performance di Chris Pratt nei panni di Mario. Meledandri ha elogiato l'interpretazione di Pratt come "fenomenale" prima di affrontare la questione del suo accento italiano, o meglio sulla sua mancanza.

"Ne parliamo nel film. Quindi faremo sicuramente un accenno a quell'accento, ma non è il tenore della performance che sarà presente nel film". Pertanto Chris Pratt non sfoggerà un accento italiano, ma sembra che il film di Super Mario spiegherà in qualche modo il cambiamento.

Il produttore è preoccupato per questo cambiamento che potrebbe non piacere ai fan? "Beh, in quanto italoamericano io stesso, capisco i commenti. Charlie Day, che interpreta Luigi, in realtà ha origini italiane. Quindi questo sarà il nostro cenno" ha risposto.

Fonte: IGN