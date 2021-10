Super Mario il film d'animazione incontra i Guardiani della Galassia in un folle video di Chris Pratt

Dopo che Internet ha perso la testa per Chris Pratt, il quale è stato scelto per dare la voce a Mario nel prossimo film d'animazione omonimo, l'attore si è divertito a scherzare con i fan sull'iconico personaggio dei videogiochi. Questa volta, Pratt ha pubblicato un nuovo video su Instagram, che ha pubblicizzato come una nuova entusiasmante anteprima di Mario.

"Un incredibile primo sguardo a Super Mario Brothers", ha scritto Pratt nella didascalia. "Sarà epico". Come si può vedere dal video, la clip non è ovviamente di Mario, ma invece, una modifica degna di nota della scena finale del primo film di Guardiani della Galassia. Il montaggio proviene da un filmato dello YouTuber PFINNEY ed è davvero divertente.

Oltre a Chris Pratt che darà la voce a Mario, Anya Taylor-Joy sarà Peach, Charlie Day sarà Luigi, Keegan-Michael Key vestirà i panni di Toad e il mitico Jack Black sarà nient'altri che Bowser. Ci sarà inoltre un'apparizione di Donkey Kong, che avrà la voce di Seth Rogen.

Attualmente l'uscita del film di animazione di Super Mario è prevista per il prossimo anno.

Fonte: IGN