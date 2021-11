Super Mario Odyssey: Bowser ha paura di clown, scheletri e...capezzoli

Bowser, il nemico di Super Mario, è sempre stato un personaggio che spara ferocia e mostruosità, tutto per rapire Peach e causare più danni possibili al Regno dei Funghi. Tuttavia, dietro quell'immagine terrificante ci sono alcune paure che ha saputo nascondere molto bene, fino a quando qualcuno se ne è accorto dopo la sua apparizione in Super Mario Odyssey.

Di recente, l'account Twitter Supper Mario Broth, dedicato a rivelare tutti i tipi di dettagli sul franchise Nintendo, ha condiviso informazioni che non molti conoscevano e che confermano quali sono le paure di Bowser.

Secondo gli appassionati di Super Mario Bros., durante la fine di Super Mario Odyssey, Bowser ha un dialogo specifico per sottolineare che qualcosa lo spaventa e che si attiva a seconda del costume che l'idraulico indossa in quel momento. Secondo questa analisi, Bowser ha paura di Mario quando indossa il costume zombie, scheletro, clown, quello dorato, quello con il costume da spiaggia e nella sua versione a 8 bit, cioè in pixel.

Before the final battle in Super Mario Odyssey, Bowser has various reactions to Mario based on the outfit he is wearing. One of them is the "scared" reaction, which he has to the six outfits shown below. This suggests that each of them contains some aspect Bowser is scared of. pic.twitter.com/9n4TrTmSfd — Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) November 10, 2021

enendo conto di ciò, queste sarebbero le 6 cose di cui Bowser ha paura, anche se spicca quella con il costume da spiaggia, perché forse ha paura di vedere Mario senza la sua divisa da idraulico e che mostra più pelle del solito.

Fonte: Kotaku