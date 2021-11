Super Mario, Miyamoto vuole che il prossimo gioco 3D continui a espandere la saga come Mario Odyssey

Affrontare un nuovo capitolo in 3D di una saga tanto riuscita e amata come Super Mario è sempre un'impresa ardua, anche se in questo senso la saga è sempre rimasta ad un livello qualitativo molto alto e ogni titolo ha saputo rapire il cuore dei giocatori grazie a meccaniche innovative ed originali.

Durante una sessione di domande e risposte dopo la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, Shigeru Miyamoto ha parlato del futuro del franchise, affermando che la società prevede di espandere le possibilità offerte da un gioco 3D di Mario, tutto grazie al successo di Super Mario Odyssey uscito per Nintendo Switch.

"Dopo il lancio di Super Mario Galaxy nel 2007, l'obiettivo era sviluppare un gioco di Super Mario in 3D più accessibile, e il risultato è stato New Super Mario Bros Wii, un gioco di Super Mario a scorrimento laterale che anche i nuovi giocatori potevano facilmente giocare. Ciò ha portato in seguito al lancio del gioco Super Mario Run", ha dichiarato Miyamoto, chiarendo che Nintendo riteneva che Mario in due dimensioni fosse più accessibile a tutti i giocatori rispetto al 3D.

"Quando sviluppiamo software, ci sforziamo di incorporare nuovi elementi, ma allo stesso tempo vogliamo rendere facile il divertimento per i giocatori principianti". Tuttavia, la filosofia dell'azienda è stata cambiata dal successo di Super Mario Odyssey. "Recentemente, persone di tutte le generazioni hanno apprezzato Super Mario Odyssey, l'ultimo capitolo 3D di Mario uscito nel 2017. Per il futuro di Mario in 3D vogliamo provare ad espanderci ancora di più in modi nuovi e diversi", ha concluso Miyamoto.

Fonte: VGC