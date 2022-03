Super Mario Strikers, un dataminer scopre dei modelli 'umanoidi' di Mario

Super Mario Strikers ha nascosto alcuni bizzarri segreti da quando ha debuttato su GameCube nel 2006. Il dataminer Dogon_McBanana ha pubblicato su Twitter un thread di esempi trovati negli annali di Super Mario Strikers, inclusa una squadra di "figure umanoidi" in stile Mario.

La stessa cosa si vede con DK, e ciò lascia supporre, secondo il dataminer, che ogni capitano della squadra doveva avere la propria "squadra unica di aiutanti" ad un certo punto. Ogni capitano, inclusi DK e Luigi, ha i propri duplicati, texture incluse, ma in un formato "strano". Oltre a questi strani personaggi, il gioco nascondeva un Dull Bones della serie Paper Mario, oltre ai personaggi di Super Mario Sunshine, che sembrano non essere mai stati utilizzati.

Tutti questi modelli arrivano assieme ad una varietà di telecamere, furgoni TV e persino un'apparizione di Shy Guy. Forse la cosa più interessante è che c'erano una varietà di stendardi e segni inutilizzati, oltre a una varietà di colorazioni non utilizzate per i diversi personaggi.

It seems like at some point each captain was going to have their own unique team of sidekicks. DK has a team of other Kong-like characters, for example. Luigi also has a dupe of himself for his sidekick, likely placeholder. They all have textures, but they're in a weird format. pic.twitter.com/kaJXoat76o — Dogon McBanana (@Dogon_McBanana) February 25, 2022

There are also all sorts of cameras, including a TV van and what I think would've been Shy Guy's only appearance, that were eventually swapped out for the futuristic looking automated cameras seen in the final game. pic.twitter.com/0SRW7abnc3 — Dogon McBanana (@Dogon_McBanana) February 25, 2022

I'm probably not the first to discover any of this, and there's probably a ton more here, but the fact that an entire team of Gamecube-era real human Mario Brothers exists and seemingly wasn't documented anywhere for over 15 years is absolutely wild to me! — Dogon McBanana (@Dogon_McBanana) February 25, 2022

Come sottolinea l'utente Twitter e dataminer, tutti questi modelli sono accessibili tramite Switch Toolbox, nel caso in cui desideriate vederli di persona.

