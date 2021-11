Super Monkey Ball guarda al futuro con il director che vorrebbe continuare il franchise

Dopo il suo inizio nelle sale giochi, la serie Super Monkey Ball è iniziata con Super Monkey Ball su GameCube. Sebbene la serie non sia stata abbandonata a differenza di molte altre proprietà di SEGA, è rimasta comunque in uno stato di stasi con le sue riedizioni. La serie ha il potenziale per cambiare, ma solo se i fan lo vogliono.

Il director di Super Monkey Ball: Banana Mania, Masao Shirosaki, è stato intervistato da Retro Gamer, discutendo le sue speranze per il futuro del franchise. Riguardo alla fattibilità di un nuovo capitolo, Shirosaki ha detto: "Non vedo l'ora di vedere come crescerà Super Monkey Ball...e se ci saranno abbastanza fan in attesa del prossimo titolo, potrebbe avverarsi".

Shirosaki esorta quindi i fan a godersi l'attuale Banana Mania prima di chiedere di più, forse indicando che anche i suoi dati di vendita giocano un fattore nel dare il via libera a SEGA a un vero sequel.

Le ultime uscite di Super Monkey Ball, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Super Monkey Ball Banana Mania erano riedizioni in alta definizione di titoli precedentemente pubblicati. Banana Blitz HD era la versione rimasterizzata di Banana Blitz per Wii con piccole modifiche al design dei livelli. Banana Mania, d'altra parte, raccoglie i primi tre giochi Super Monkey Ball in un unico pacchetto. L'ultima versione completamente originale è stata Super Monkey Ball: Banana Splitz su PlayStation Vita nel 2012.

Fonte: Nintendo Life