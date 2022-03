Super Nintendo World aprirà nel 2023 negli Universal Studios di Hollywood

A un anno dall'apertura della sezione Super Nintendo World all'interno del parco divertimenti Universal Studios Japan, l'account Twitter del parco Universal Studios Hollywood conferma che ospiterà a sua volta un'area dedicata all'universo Nintendo nel 2023.

Se già sapevamo che i parchi di Hollywood e Orlando avrebbero avuto diritto al loro Super Nintendo World, non sappiamo ancora per il momento quanto l'area e le attrazioni saranno simili o diverse da quelle che troviamo attualmente in Giappone. Nell'arcipelago sono attualmente presenti due principali attrazioni che sono Mario Kart: Bowser's Challenge e Yoshi's Adventure, in attesa delle montagne russe basate su Donkey Kong.

Secondo le osservazioni del sito Inside the Magic, lo spazio per Super Nintendo World ad Hollywood sarebbe più "modesto" rispetto a quello in Giappone e l'attrazione Yoshi's Adventure nelle foto del cantiere risalenti allo scorso anno mancherebbe. In ogni caso, gli Universal Studios Hollywood non aspetteranno l'apertura prima di iniziare a vendere merce certificata dal Regno dei Funghi.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN — Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022

Come detto, è prevista l'apertura di un altro parco a tema negli USA, ovvero all'interno degli Universal Studios Orlando.

Fonte: Eurogamer