Super Smash Bros. tornerà? Il director Masahiro Sakurai conferma che al momento non ci sono piani per un nuovo gioco

Il direttore creativo di Super Smash Bros. Ultimate e padre dell'intera serie, Masahiro Sakurai, ha avvertito i fan che non ci sono piani per un nuovo gioco della serie, almeno non al momento.

Questo mese, Super Smash Bros. Ultimate ha compiuto tre anni, solo poche settimane dopo la fine del supporto per l'esclusiva Nintendo Switch più venduta e acclamata dalla critica. Da allora, i fan del franchise hanno iniziato a speculare sul prossimo capitolo, con molti che avevano l'impressione che un seguito fosse già in sviluppo, ma si scopre che non è così. Secondo Sakurai, non solo non ci sono piani per un nuovo gioco, ma i fan non dovrebbero aspettarsi che ci sarà un altro gioco.

"Non riesco davvero a pensare alle prospettive future in questo momento. Se Nintendo decide di volerne fare un altro e mi offrirà il lavoro, è allora che comincerei a pensarci", ha detto Sakurai. "Quando dici 'tornare alla serie', sembra che ci sarà un altro titolo di Super Smash Bros., ma al momento non ci sono piani del genere. Sarebbe meglio non presumere che ci sarà sempre un altro titolo di Super Smash Bros."

Sakurai ha detto che non sa se continuerà a lavorare alla serie, aggiungendo che non sa nemmeno se continuerà a realizzare videogiochi.

"A parte questo, potrei non continuare necessariamente a creare più giochi, poiché potrei potenzialmente percorrere una strada diversa. Per quanto riguarda il coinvolgimento con l'industria, ci sono vari modi per farlo. Mi piace mantenere una mente aperta su ciò che dovrei fare e dare un'occhiata a tutte le diverse possibilità".

Fonte: Comicbook.