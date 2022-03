Super Smash Bros: Masahiro Sakurai lavora ad un nuovo progetto ma potrebbe non essere un gioco

Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros., ha recentemente condiviso con Famitsu i suoi piani futuri. La rivista gli ha chiesto cosa intende fare dopo il titolo della console Nintendo e lui ha confermato che sta già lavorando a qualcosa, anche se afferma che potrebbe non avere nulla a che fare con la produzione di videogiochi.

"Sono stato via per un po', ma sto lavorando a qualcosa. I miei occhi potrebbero essere un po' stanchi. Potreste vedermi nel prossimo futuro in un luogo che non ha nulla a che fare con la produzione di giochi" afferma il director di Super Smash Bros. Ultimate.

Sono stati anni impegnativi per Sakurai, dopo la rivelazione di tutti i combattenti in Super Smash Bros. Ultimate Fighter's Pass Vol. 2. Una delle ultime volte in cui abbiamo visto Sakurai è stata quando ha introdotto Sora di Kingdom Hearts come personaggio giocabile nel picchiaduro Nintendo.

Non è stato ancora rivelato a cosa stia lavorando Sakurai o quando ha intenzione di tornare ai videogiochi, pertanto non ci resta che attendere un suo annuncio ufficiale.

Fonte: GoNintendo