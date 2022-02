Super Smash Bros. per una decisione di Nintendo non sarà all'EVO 2022

Come forse ricorderete, lo scorso marzo Sony Interactive Entertainment e la società di eSport RTS hanno acquisito congiuntamente il torneo di picchiaduro EVO. Nintendo, all'epoca, disse che avrebbe continuato a "valutare" EVO, per le future attività dei tornei di Super Smash Bros.

Sembra che ora sia stata presa una decisione. Secondo un annuncio del team di EVO, Nintendo ha deciso di ritirare Super Smash Bros. dall'evento. È certamente un duro colpo, poiché la serie è stata presentata al torneo di picchiaduro dal 2007.

Dalla dichiarazione si legge: "Dal 2007, abbiamo assistito a momenti storici di Super Smash Bros. creati durante gli eventi di EVO. Siamo rattristati dal fatto che Nintendo abbia scelto di non continuare quell'eredità con noi quest'anno. In futuro, speriamo di celebrare ancora una volta la community di Super Smash Bros.".

Attualmente Nintendo non ha fatto ancora nessuna dichiarazione a riguardo, ma di recente la società ha annunciato una partnership con Panda Global per ospitare il proprio circuito competitivo di Smash Bros.

