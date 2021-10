Super Smash Bros. Ultimate si aggiorna e Sora di Kingdom Hearts è disponibile

Sora, il protagonista di Kingdom Hearts, è ora disponibile in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch. L'iconico personaggio, incluso nel Fighters Pass. Vol. 2, arriva dall'aggiornamento 13.0.0 del videogioco, una patch che include cambiamenti, aggiustamenti e modifiche in alcuni personaggi per garantire l'equilibrio del gioco.

La versione 13.0.0 di Super Smash Bros. Ultimate può ora essere scaricata gratuitamente per tutti gli acquirenti del gioco e ha un ampio elenco di modifiche, e miglioramenti minori. Potete consultare l'elenco completo sul portale di supporto ufficiale Nintendo.

Questo aggiornamento include Sora come personaggio selezionabile nel roster di combattenti, ma porta anche nuovi costumi per i combattenti Mii, un berretto di Judd e un berretto di Octoling oltre al costume DOOM Slayer, dalla saga di id Software. Con l'arrivo di Sora quindi, il processo di espansione dei personaggi tramite DLC a pagamento è terminato e come dice l'account Twitter ufficiale di Nintendo "non manca più nessuno".

Con l'arrivo di Sora, l'elenco dei personaggi di #SmashBrosUltimate è completo! pic.twitter.com/aq88Q0BR4I — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 19, 2021

Super Smash Bros. Ultimate è ora disponibile per Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life