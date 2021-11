Switch 2 o Switch Pro? La prossima console Nintendo uscirà nel '20XX'

Spesso si parla di cosa accadrà in futuro per le principali società di gioco, ma cosa accadrà per Nintendo? Nel suo ultimo Corporate Management Policy Briefing guidato dal presidente Shuntaro Furukawa, l'azienda ha condiviso un altro aggiornamento incredibilmente vago sui futuri piani hardware, ribadendo di fatto quanto detto in precedenti occasioni.

La prospettiva futura per l'azienda è ovviamente quella di continuare ad espandersi e, come parte di questo, il "prossimo sistema di gioco" di Nintendo continuerà con l'approccio "hardware-software integrato".

E nel caso ve lo stiate chiedendo, arriverà... alla fine. Attualmente, il placeholder è "20XX", quindi almeno lo otterremo questo secolo...

Nintendo afferma che continuerà anche a utilizzare gli account Nintendo per stabilire "punti di contatto" e relazioni "a lungo termine" con i consumatori.

"Nintendo prevede di continuare ad espandere la propria attività attorno al concetto fondamentale di creare prodotti hardware-software integrati unici".

Insomma, prima o poi riceveremo la console next-gen di Nintendo, forse il vociferato Switch Pro.

Fonte: Nintendolife.