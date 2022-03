Switch 2 in arrivo? Emergono indizi su una possibile nuova console di Nintendo

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha recentemente dichiarato durante la conference call sui dati finanziari dell'azienda che il sistema Switch è ancora nel mezzo del suo ciclo vitale, il che significa che è improbabile che avremo presto un successore di Nintendo Switch.

Tuttavia, è stato ora scoperto che un nuovo leak di NVIDIA menziona NVN2 (l'API grafica Switch originale è NVN) come scoperto dal dataminer NWPlayer123.

Ciò suggerisce che NVN2 sia un'API grafica rivista e più potente per Switch che avrebbe dovuto essere in Nintendo Switch modello OLED, ma con la continua carenza di chip la grande N avrebbe deciso di di distribuire il sistema senza le revisioni previste basandosi invece sull'architettura del 2017, ma con caratteristiche migliorate come lo schermo OLED più grande e più vibrante e una migliore durata della batteria.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki? ? (@NWPlayer123) March 1, 2022

even more evidence it's a delayed Switch Pro and not a next gen platform, especially since the president said the Switch is in the middle of its lifehttps://t.co/CRjSQEDn0w — Nikki? ? (@NWPlayer123) March 1, 2022

Nessuno sa se Nintendo annuncerà un modello Switch rivisto, ma alla compagnia piace rivedere la sua gamma di prodotti per mantenerla fresca come abbiamo visto con Switch Lite e OLED.

Fonte: Mynintendonews.