Switch nel 2021 è stata la console più venduta in quasi tutta Europa. PS5 supera Xbox Series X/S

Il 2021 è stato un anno pieno di successo per Nintendo Switch ed i dati condivisi recentemente da GSD lo confermano ancora una volta. Nintendo Switch è la prima console più venduta lo scorso anno in quasi tutta Europa.

Secondo quanto riportato da GamesIndustry, 7,1 milioni di console di gioco sono state vendute in tutta Europa, il 20% in più rispetto al 2020; questi nuovi dati tuttavia non tengono conto della Germania e dell'UK. Nintendo Switch è stata la console più venduta in tutta Europa con le vendite che però sono diminuite del 6% rispetto al 2020, anno in cui si sono registrati numerosi lockdown e l'uscita di Animal Crossing New Horizons.

La seconda console più venduta è stata PS5, davanti a Xbox Series X e S che si attestano al numero 3. Ricordiamo che sia PS5 che Xbox Series X/S hanno sofferto di gravi carenze di scorte per tutto il 2021 e se ci fosse stata più possibilità le console avrebbero venduto molto di più. Oltre a questo, Christopher Dring di GIbiz ha dichiarato che PS5 è riuscita a fornire molti più stock rispetto Xbox Series X/S.

Across Europe (excluding UK and Germany), Switch was the No.1 console easily, as stock shortages kept PlayStation at bay. Sales of Switch across Europe was down just 6%, which is a strong result considering 2020 was the lockdown/Animal Crossing year — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 27, 2022

Both PS5 and Xbox Series X were supply constrained, so not much to say there. Other than Sony managed to supply a lot more stock to Europe than Microsoft. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 27, 2022

Senza dubbio per Nintendo Switch è stato un anno incredibile e non solo: in Francia con i nuovi dati di vendita, la console ibrida ha superato anche PS4.

Fonte: GamesIndustry