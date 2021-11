Switch quasi a 93 milioni di console vendute ma Nintendo rivede al ribasso l'obiettivo annuale

Nintendo ha condiviso dati aggiornati sulle vendite di hardware e software di Switch come parte dei risultati finanziari del secondo trimestre.

La società ha dichiarato che Switch ha distribuito 92,87 milioni di unità al 30 settembre 2021, con un aumento di 3,83 milioni di unità dal 30 giugno.

Nintendo ha anche confermato di aver ridotto la sua previsione di distribuzione annuale di Switch da 25,5 milioni di unità a 24 milioni di unità "a causa del cambiamento nel nostro piano di produzione dovuto agli effetti della carenza globale di componenti".

La piattaforma si sta avvicinando alla console domestica più venduta dell'azienda fino ad oggi, Nintendo Wii, che ha inaugurato un'era di controlli di movimento e giochi per famiglie quando è stata lanciata nel 2006 prima di distribuire 101,63 milioni di unità.

Mentre Nintendo riduce il suo obiettivo di vendita hardware annuale, la società ha aumentato le sue previsioni sul lato software di Switch a 200 milioni di unità "in base alle prestazioni di vendita del primo semestre".

Nintendo ha affermato che le sue previsioni sui ricavi per l'intero anno sono rimaste invariate, ma la società ha rivisto al rialzo le previsioni sull'utile operativo del 4% e l'utile netto previsto del 2,9%.

Ha osservato che l'uscita a marzo 2020 di Animal Crossing: New Horizons "ha provocato un aumento significativo" delle vendite hardware e software durante la prima metà del suo precedente anno fiscale. Ciò ha comportato notevoli diminuzioni anno su anno per i primi sei mesi dell'esercizio in corso.

La società ha anche aggiornato la sua lista dei giochi più venduti di Switch. Mario Kart 8 Deluxe (38,74 milioni), Animal Crossing: New Horizons (34,85 milioni), Super Smash Bros. Ultimate (25,71 milioni), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24,13 milioni), Pokémon Spada e Pokémon Scudo (22,64 milioni), Super Mario Odyssey (21,95 milioni), Super Mario Party (16,48 milioni), Pokémon: Let's Go Pikachu ed Eevee (13,83 milioni), Splatoon 2 (12,68 milioni) e Ring Fit Adventure (12,21 milioni).

Fonte: VGC.