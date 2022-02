Switch continua a vendere ma la carenza di chip si ripercuote sui profitti

Nintendo Switch è attualmente venduto con un profitto, ma il margine è abbassato dalla carenza di chip in tutto il mondo. Il CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha detto agli investitori che i continui problemi di fornitura di componenti stanno lentamente intaccando i profitti di Switch. L'economia della domanda e dell'offerta ha aumentato i prezzi dei componenti fondamentali e Switch in particolare sta diventando più costoso da produrre e distribuire.

In una recente sessione di domande e risposte, Furukawa afferma che i profitti realizzati dalla produzione di unità Switch sono diminuiti gradualmente durante la carenza di chip. Il CEO, tuttavia, conferma che Nintendo manterrà le sue previsioni di produzione di 23 milioni di unità fino all'anno fiscale 22, ma osserva anche che il periodo dell'anno fiscale 23 del prossimo anno potrebbe essere influenzato in misura ancora maggiore.

"Le recenti carenze di componenti stanno portando a un aumento dei costi. E anche se l'aumento è graduale, ha avuto un impatto sul nostro profitto lordo", ha affermato Furukawa.

"Guardando all'intero anno, prevediamo che l'impatto sarà minore quest'anno fiscale, ma se i costi continueranno ai livelli attuali anche nel prossimo anno fiscale, allora ci aspettiamo che la redditività dell'hardware diminuisca di conseguenza rispetto a questo anno fiscale".

Switch è stato lanciato nel 2017 e Nintendo ha incassato molto per tutta la durata della vita del sistema. Switch OLED appena lanciato, tuttavia, è un sistema premium ed è più costoso da realizzare. Nintendo sta ottenendo un profitto maggiore su queste unità rispetto alla base originale e ai modelli Switch Lite.

"A meno che la situazione non cambi drasticamente, non prevediamo un miglioramento della redditività il prossimo anno fiscale e oltre. Detto questo, gli aumenti dei costi non influiscono sui nostri piani di produzione e continueremo a produrre il volume necessario per soddisfare la domanda".

Fonte: Tweaktown.