Switch è stata la console più venduta del 2021 negli USA, Call of Duty: Vanguard domina tra i giochi

Con il 2021 alle nostre spalle, ci sono ancora molti dati di vendita di fine anno in arrivo per quanto riguarda i videogiochi e ora il gruppo NPD, che tiene traccia dei dati di vendita di giochi, console e accessori, ha pubblicato i dati di dicembre 2021 e per l'intero anno passato.

Ad uscire vincitore nel 2021 è stato Switch, che Mat Piscatella ha rivelato essere l'hardware più venduto sia in unità che in dollari negli Stati Uniti. Switch è stata anche la piattaforma più venduta di dicembre in termini di unità vendute e, in termini di vendite in dollari, ha eguagliato PlayStation 5 il mese scorso. Ciò significa che sono state vendute più console Switch poiché anche la PS5 più economica costa di più del modello Switch più costoso. Ovviamente, è importante notare che l'acquisto di uno Switch in questo momento è molto più semplice rispetto all'acquisto di una PS5 a causa della continua carenza di chip.

Complessivamente, le vendite di hardware in dollari di dicembre sono diminuite del 3% rispetto al dicembre 2020, scendendo a 1,3 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante il calo, la spesa hardware per l'intero anno 2021 ha raggiunto i 6,1 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda i giochi, Call of Duty: Vanguard è stato il gioco più venduto di dicembre. Ciò ha portato Call of Duty a diventare il franchise di videogiochi più venduto in termini di vendite in dollari per il 13° anno consecutivo, secondo Piscatella. Halo Infinite è stato il secondo gioco più venduto di dicembre 2021, il che è piuttosto un'impresa considerando che molti giocatori non hanno acquistato il gioco poiché disponibile per il download su Xbox Game Pass.

Top 10 videogiochi USA (dicembre 2021)

Call of Duty: Vanguard Halo Infinite Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pear Madden NFL 22 Battlefield 2042 Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Party Superstars NBA 2K22 Animal Crossing: New Horizons

Top 10 videogiochi USA (2021)

Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Black Ops: Cold War Madden NFL 22 Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl Battlefield 2042 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Resident Evil: Village MLB: The Show 21 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Fonte: Game Informer.