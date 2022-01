Switch domina il mercato ma è la console su cui gli sviluppatori stanno lavorando di meno

Prima della Game Developers Conference che si tiene a San Francisco, viene pubblicato un report sullo stato dell'industria dei giochi. In questo report vengono ascoltati gli sviluppatori che parteciperanno all'evento in modo da condividere le loro opinioni. I risultati che ne derivano forniscono spunti interessanti sulle tendenze attuali.

Uno di questi punti presi in esame riguarda i futuri piani di sviluppo. In particolare, la categoria "per quali piattaforme stai sviluppando il tuo attuale progetto?" mostra interessanti risultati soprattutto per quanto riguarda Nintendo Switch. Nonostante la famiglia di console della grande N stia spopolando in tutto il mondo con il suo dominio sulle vendite, solo il 20% degli sviluppatori intervistati sta lavorando ad un gioco per Switch. Ecco la classifica:

PC - 63% PlayStation 5 - 31% Android - 30% iOS - 30% Xbox Series X|S - 29% Xbox One (o One X) - 22% PlayStation 4 (o Pro) - 21% Nintendo Switch - 20%

Bisogna ricordare che Switch, anche se è la regina in questo momento, è una console che è sul mercato da 5 anni e per quanto riguarda l'hardware, non è potente come appunto le console next-gen. Alla domanda "quali piattaforme ti interessano come sviluppatore in questo momento", il risultato è ancora migliore, con Switch che si attesta al 3° posto (dietro PC e PS5) al 39%.

