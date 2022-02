Switch potrebbe aggiungere il supporto a FidelityFX Super Resolution di AMD

Nintendo Switch ha venduto molto bene in tutto il mondo e sembra che l'ibrida continuerà a vendere anche in futuro. Nintendo insiste sul fatto che Switch è ancora a metà del suo ciclo di vita, ma senza dubbio ci sono alcune difficoltà a livello di prestazioni con i giochi multipiattaforma di terze parti.

Per fronteggiare questo problema, Nintendo potrebbe utilizzare FidelityFX Super Resolution di AMD per aumentare le prestazioni di un margine significativo.

Come notato dall'utente Twitter NWPlayer123, una versione di prova del prossimo Nintendo Switch Sports sembra avere una licenza per la tecnologia, il che indica che sarà utilizzata nel gioco.

found an interesting license from Nintendo Switch Sports, lists FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki? ? (@NWPlayer123) February 16, 2022

Note: it seems like Nintendo just added FSR to their "agl" library for graphics/lighting, not available to third parties

Also I take it back, FSR doesn't use any machine learning data, is just a very fancy algorithm

Here's a good link for technical details https://t.co/HybKhPkpVx — Nikki? ? (@NWPlayer123) February 16, 2022

Il fatto che l'FSR di AMD non dipenda dall'apprendimento automatico come il DLSS di Nvidia potrebbe spiegare perché Nintendo potrebbe utilizzare questa tecnologia (su un chip Nvidia sviluppato su misura). Secondo l'utente, questa tecnologia non è attualmente disponibile per sviluppatori di terze parti, quindi i fan non dovrebbero aspettarsi che compaia presto nei giochi multipiattaforma.

Con esclusive impegnative come il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Metroid Prime 4 in uscita , FSR potrebbe rivelarsi un ottimo strumento per offrire grandi prestazioni con una grafica solida per il prossimo futuro.

Fonte: Gamingbolt.