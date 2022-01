Switch migliora il gioco in movimento grazie a G-Case

Se state cercando un modo per rendere Nintendo Switch più confortevole in modalità portatile, una nuova campagna Kickstarter potrebbe fare al caso vostro: una custodia modulare all-in-one che rende la console ibrida di Nintendo più comoda come gadget da compagnia quando si viaggia.

Il G-Case di Plenbo vuole essere la soluzione "all-in-one" per coloro che giocano al proprio Switch principalmente in modalità portatile. Oltre ad aggiungere ulteriore protezione sul retro della console, G-Case include una batteria da 5000 mAh che fornisce fino a 5 ore di durata aggiuntiva e la possibilità di staccare il pack e usarlo per caricare altri dispositivi come smartphone o un tablet.

Per ridurre al minimo il numero di oggetti da trasportare, G-Case include slot in più che consentono di contenere fino a tre giochi Nintendo Switch. Il G-Case consente anche di staccare i Joy-Con da Switch.

Alcune delle caratteristiche più interessanti del G-Case includono un modello che offre connettività Bluetooth. Sebbene lo Switch abbia già il Bluetooth integrato, c'è un problema di latenza; Plenbo afferma che il Bluetooth 5.0 del G-Case consentirà una connessione più fluida tra la console e le cuffie wireless con una latenza audio fino a 40 millisecondi. G-Case include anche un cavalletto, che potrebbe non essere utile per i possessori di modelli OLED, ma è un ulteriore vantaggio per coloro che possiedono il normale Nintendo Switch.

Il progetto ha già raggiunto il suo obiettivo di finanziamento.

Fonte: IGN.