Switch e la piaga del Joy-Con drift, parla Bowser: 'Nintendo sta apportando miglioramenti continui'

Negli ultimi tempi Nintendo ha pubblicato ogni sorta di dichiarazioni sul "drift" dei Joy-Con di Switch, e l'ultima arriva da Doug Bowser di Nintendo of America.

Nella stessa intervista con The Verge, in cui ha affrontato le lamentele sull'emulazione N64 di Switch Online, Doug è stato interrogato sulla battaglia in corso dell'azienda contro il Joy-Con drift. Ha ribadito i recenti commenti di Nintendo su come l'azienda stia continuamente lavorando per apportare miglioramenti e ha ricordato a tutti che il nuovo modello OLED contiene lo "stesso stick aggiornato" ora disponibile nei modelli esistenti.

"Durante i primi anni di Nintendo Switch, abbiamo osservato il gameplay, abbiamo osservato come le persone usano le unità e abbiamo continuato ad apportare miglioramenti complessivi ai Joy-Con, incluso lo stick analogico. Nintendo Switch OLED ha lo stesso stick analogico aggiornato che è ora disponibile nel Nintendo Switch originale e nel Nintendo Switch Lite".

In una nuova discussione "Chiedi allo sviluppatore" del mese scorso, la divisione di sviluppo tecnologico di Nintendo ha spiegato come i Joy-Con per Switch siano migliorati nel tempo grazie a una maggiore resistenza all'usura e durata, con l'"usura" considerata "inevitabile":

"Sì, ad esempio, le gomme delle auto si consumano mentre l'auto si muove, poiché sono in costante attrito con il terreno per ruotare. Quindi, con la stessa premessa, ci siamo chiesti come possiamo migliorare la durata [dei Joy-Con], e non solo questo: ma come possono coesistere sia l'operatività che la durabilità? È qualcosa che stiamo affrontando continuamente."

"Il grado di usura dipende da fattori come la combinazione di materiali e forme, quindi continuiamo a migliorare ricercando quali combinazioni hanno meno probabilità di usurarsi. Abbiamo detto che le specifiche del controller Joy-Con non sono cambiate, nel senso che non abbiamo aggiunto nuove funzionalità come nuovi pulsanti, ma le levette analogiche nei controller Joy-Con inclusi con Nintendo Switch Modello OLED sono l'ultima versione con tutti i miglioramenti. Inutile dire che lo sono anche le levette analogiche incluse in Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, controller Joy-Con venduti separatamente e il controller Nintendo Switch Pro attualmente in distribuzione."

Fonte: Nintendolife.