Switch ha una line-up fortissima per il 2022: una lista mostra i giochi in arrivo quest'anno

A quanto pare gli utenti Nintendo Switch possono aspettarsi un 2022 davvero ottimo, dal punto di vista delle uscite per le console ibrida.

In seguito all'annuncio di Pokémon Violetto e Scarlatto, la lista dei titoli in uscita è diventata ancora più grande e ci sono giochi in arrivo che possono soddisfare tutti i gusti degli utenti.

Il noto analista Benji Sales ha compilato una lista dei titoli Switch in uscita nel 2022:

Leggende Pokémon: Arceus

Kirby e la Terra Perduta

Mario Strikers: Battle League Football

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Splatoon 3

Xenoblade Chronicles 3

Pokémon Scarlatto e Violetto

Bayonetta 3

Nintendo Switch Sports

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Bisogna anche considerare che questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo. Sicuramente nel corso dell'anno ci saranno altri annunci e ci sono in sviluppo altre produzioni first e third party.

Insomma, sembra proprio che gli utenti Switch avranno un grande 2022, che ne pensate?

Fonte: Twitter.