Switch OLED sta per arrivare in Cina. Annunciata la data di uscita

Switch è stato un notevole successo globale da marzo 2017 e da dicembre 2019 le sue vendite hardware includono anche risultati ufficiali dalla Cina. Le dimensioni del mercato cinese lo rendono un obiettivo prezioso per i "tre grandi" produttori di console, ma i severi regolamenti di produzione del paese e i processi di approvazione per i giochi hanno reso il "mercato grigio" delle importazioni il punto di accesso più grande.

Il lancio ufficiale del modello Switch originale alla fine del 2019, in collaborazione con Tencent, è stata una mossa notevole per Nintendo, il suo primo lancio hardware ufficiale nel paese da oltre un decennio. Mentre Sony e Microsoft sono arrivate per prime, la libreria di titoli per famiglie di Nintendo e la partnership con Tencent hanno assicurato risultati positivi.

Ora è stato confermato che il modello Switch OLED arriverà in Cina l'11 gennaio. Daniel Ahmad - Senior Analyst presso Niko Partners - ha evidenziato che il sistema Nintendo è attualmente il più venduto in Cina, comprese le unità ufficialmente distribuite insieme alle importazioni.

La Cina sta diventando un paese sempre più importante nell'industria dei videogiochi, anche se le console continuano a fornire contributi relativamente minori a livello nazionale rispetto a PC e dispositivi mobile. Anche il partner di distribuzione di Nintendo, Tencent, continua a fare acquisizioni e investimenti di alto profilo in publisher e sviluppatori di giochi a livello globale.

Sarà interessante vedere come si comporteranno Switch OLED e i modelli originali della console nei prossimi mesi.

Fonte: Nintendolife.