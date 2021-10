Switch OLED è disponibile da oggi ma diversi fan sono sul piede di guerra per i ritardi

Nintendo Switch OLED è ufficialmente disponibile da oggi ma un certo numero di fan ha riscontrato problemi di ritardo nelle date di consegna.

Come riportato da VGC, sembra che il problema sia diffuso in varie regioni e che i problemi siano presenti in più rivenditori.

Molti hanno avuto problemi con le date di consegna in ritardo, portando a crescenti preoccupazioni di una cancellazione dell'ordine. C'è anche un problema di pagamenti che non vengono effettuati dopo la conferma del pre-ordine, che porta di nuovo alle stesse preoccupazioni. Rivenditori come Amazon e My Nintendo Store sono stati menzionati più volte in tweet e post.

I problemi logistici sono molto probabilmente la causa principale in questo caso, dal momento che le restrizioni ai trasporti tra le regioni insieme ai problemi di produzione (causati dalla carenza di chip) hanno reso estremamente difficile per i rivenditori ottenere le console.

Il modello OLED di Switch ha ricevuto recensioni per lo più positive, anche se alcuni lo ritengono un aggiornamento non necessario per i possessori di Switch standard.

Fonte: Gamingbolt.