Switch Pro in un leak che svela le specifiche della vociferata console di Nintendo

Da tempo si parla di un possibile Nintendo Switch Pro e, ultimamente, i rumor sulla console sono diventati più forti dopo il recente leak di Nvidia.

Questa volta è il noto leaker Nick Baker a parlare di Switch Pro, pubblicando su Twitter le possibili specifiche tecniche della console potenziata.

In un tweet il leaker scrive: "sapete, poco più di un anno fa mi sono state inviate alcune specifiche di "Switch Pro" che ho tenuto per me nonostante mi fosse stato detto che potevo pubblicarle. Ora che abbiamo visto una fuga di notizie che punta al successore di Switch, mi chiedo, queste specifiche saranno vicine a quelle che otterremo o saranno troppo vecchie?"

Dopo il tweet, il leaker pubblica delle immagini con le specifiche del possibile Switch Pro:

Nel precedente leak di Nvidia, si menziona NVN2 (l'API grafica Switch originale è NVN) e proprio la menzione suggerisce che NVN2 sia un'API grafica rivista e più potente per Switch Pro.

Fonte: Twitter.