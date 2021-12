Switch potrebbe avere problemi di scorte nel 2022

L'industria tecnologica ha attraversato un periodo difficile negli ultimi 18 mesi. Tra la pandemia e la carenza di componenti, i problemi di approvvigionamento sono stati decisamente evidenti.

Che si tratti della nuova generazione di console o di parti di computer difficili da trovare, sembra che i problemi non finiranno molto presto. Nintendo, per molto tempo, sembrava aver evitato il peggio, ma ora anche il colosso videoludico giapponese potrebbe non essere immune a questa carenza di chip.

La società ha annunciato a novembre che avrebbe dovuto ridurre la produzione di Switch a causa della carenza di chip, ma anche questo non ha impedito alla società di vendere oltre un milione di unità solo a novembre. Tuttavia, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha annunciato che la fornitura di console Switch potrebbe iniziare a ristagnare nel 2022 a causa della carenza di componenti.

La società ha già fatto tutto il possibile per soddisfare la domanda della console nei mercati americano ed europeo durante le festività natalizie. In queste aree, in cui i problemi nella catena di approvvigionamento continuano a causare scompiglio, Nintendo ha dovuto coordinare la consegna delle sue scorte via aerea e ferroviaria, cosa che difficilmente funzionerà come soluzione a lungo termine se i problemi di approvvigionamento globale persisteranno.

Fonte: Gamepur.