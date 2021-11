Switch supera PS2, è la quarta console più venduta di sempre in Giappone

Nintendo Switch ha raggiunto un altro importante traguardo per quanto riguarda le vendite in Giappone.

La console ibrida della grande N ha venduto 22,03 milioni di unità dal lancio e ha superato anche l'amata PS2 in Giappone.

Fino al mese di agosto Switch aveva venduto 21 milioni di console in territorio giapponese, questo significa che in pochi mesi l'ibrida è riuscita a piazzare più di un milione di unità.

Questo risultato, ha permesso a Switch di superare PS2 (a quota 21,98 milioni di console) e di diventare la quarta console più venduta di sempre in Giappone, dietro a Nintendo DS, Game Boy e Nintendo 3DS.

In Japan, Nintendo Switch is now the 4th best selling console of all time, surpassing the PS2.



3rd spot from 3DS should be taken in H1-2022, probably around the release of Splatoon 3.



For NDS and GB, we will see... pic.twitter.com/BOuTa0zuo3 — Video Games Charts (@ChartsJapan) November 25, 2021

Il traguardo è stato raggiunto in 246 settimane, un lasso di tempo secondo solo a quello di Nintendo DS: la console ha impiegato 176 settimane per arrivare a 22 milioni di unità vendute.

