Switch domina in Giappone mentre PS5 vende 10 volte di Xbox Series X|S nell'ultimo anno

Famitsu ha avuto modo di raccogliere tutti i dati di vendita dell'ultimo anno in Giappone, relativi alle nuove console (PlayStation 5 e il duo Xbox Series X|S) e ovviamente di Nintendo Switch, la dominatrice assoluta del mercato.

I dati si riferiscono al periodo che va dal 28 dicembre 2020 al 19 dicembre 2021, e vedono la console ibrida arrivare a 5,3 milioni di unità vendute, in pratica ben cinque volte superiore delle vendite del resto delle console. Infatti, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e 3DS, rimangono ferme a 1,1 milioni di unità totali.

Ma i dati scendono più in dettaglio, con PlayStation 5 venduta 942.798 volte, ben dieci volte in più delle console Microsoft, ferme a quota 95.598. Addirittura, le console statunitensi, vengono superate dalla console Sony di vecchia generazione, PlayStation 4, con 103.786 unità vendute. La questione Xbox si spiega tramite la difficoltà di farsi apprezzare in un paese molto tradizionalista, non riuscendo mai a sfondare. Phil Spencer però ha promesso grossi investimenti in tal senso ma dovremmo aspettare un bel po' per vederne i risultati.

Fonte: Gamesindustry.biz