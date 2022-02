Switch sta per ricevere un sequel di Wii Sports: ecco Nintendo Switch Sports

Nintendo sta realizzando un sequel di uno dei più grandi successi di Wii, Wii Sports, con un nuovo gioco chiamato Nintendo Switch Sports.

Il sequel includerà sport come tennis e bowling, entrambe popolari attività di Wii Sports, nonché nuovi giochi. Nintendo afferma che un futuro aggiornamento di Nintendo Switch Sports in arrivo questo autunno aggiungerà il golf.

Come l'originale Wii Sports, Nintendo Switch Sports presenterà il controllo di movimento, utilizzando i Joy-Con.

Nintendo Switch Sports arriverà su Switch il 29 aprile. Il titolo sarà caratterizzato dal multiplayer locale e online e Nintendo prevede di organizzare un beta test online dal 18 al 20 febbraio, a cui gli abbonati Nintendo Switch Online potranno prendere parte. Il trailer di debutto ha mostrato una modalità chiamata Survival Bowling, con un massimo di 16 giocatori.

"Lotta per la vittoria in questa collezione di sport che ti porta nel bel mezzo dell'azione! Gioca con amici e parenti in locale o online, o sfida altri giocatori vicini e lontani in questo nuovo capitolo della serie Wii Sports", scrive Nintendo nel comunicato ufficiale.

"Competi in sei sport diversi, calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara usando i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti che esegui nel mondo reale. Potrai anche collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori. Inoltre, un settimo sport verrà aggiunto con un aggiornamento gratuito in autunno: il golf! Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal 29 aprile. I preordini si apriranno nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione. I membri di Nintendo Switch Online potranno anche partecipare a un Online Play Test il 19 e 20 febbraio".

Fonte: Polygon.