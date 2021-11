Sword and Fairy 7 è 'l'esclusiva per PC innovativa di cui nessuno parla'

Digital Foundry ha esaminato nel dettaglio Sword and Fairy 7 di Softstar, gioco che è stato pubblicato esclusivamente su PC nell'ottobre 2021. Di questo titolo si sa molto poco visto che, come riportato dal team, quasi nessuno ne ha mai parlato. Tuttavia, dal punto di vista tecnologico Sword and Fairy 7, sviluppato in Unreal Engine 4, presenta interessanti spunti.

Attraverso un video di analisi il team ha notato la qualità dello sviluppo dei modelli dei personaggi, tutti con uno stile speciale: lo studio di sviluppo ha posto dettagli ed enfasi sui colori vivaci di ogni personaggio. Oltre a questo Digital Foundry ha affermato che che la fisica dei capelli e dei tessuti, in movimento durante le battaglie e mentre i personaggi corrono o saltano, risulta essere davvero eccellente.

Non solo ma Sword and Fairy 7 utilizza anche il supporto al ray-tracing. Questa tecnologia è possibile vederla nelle ombre, nell'illuminazione globale, nei riflessi e nelle superfici di acqua. I riflessi compaiono anche sulle statue dorate, portando così a maggiore realismo. Digital Foundry nota che il ray tracing ha un grande impatto sulle prestazioni. Una GPU RTX 2060 con impostazioni RT elevate generalmente mantiene i 1080p a 30 fps, ma per 60 fps stabili, viene consigliato di disabilitare del tutto il ray tracing. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla video analisi.

Nel complesso quindi, Digital Foundry è soddisfatto del modo in cui Sword and Fairy 7 utilizzi la tecnologia moderna. Ci sono alcuni problemi di prestazioni che però sembrano essere dipesi proprio dall'Unreal Engine 4, ma globalmente questo titolo riesce a sfruttare le risorse al meglio.

Fonte: Digital Foundry