Syberia: The World Before ha finalmente una nuova data di uscita

Buonissime notizie per i fan dell'iconica serie creata da Benoit Sokal: l'editore francese Microids ha annunciato che Syberia The World Before, rinviato a dicembre dello scorso anno, ora ha una nuova data di uscita fissata per il 18 marzo su PC.

"Siamo entusiasti di poter annunciare la data di uscita di Syberia The World Before" afferma il team attraverso un comunicato stampa. "Abbiamo voluto offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile e rendere giustizia alla storia di Kate Walker creata da Benoit Sokal. Queste settimane extra hanno consentito allo studio e al nostro team di offrire un gioco all'altezza delle aspettative".

Non solo, ma nel comunicato lo studio di sviluppo afferma inoltre che le musiche del gioco composte da Inon Zur sono già disponibili per l'ascolto attraverso le piattaforme musicali, con l'arrivo di un vinile nel momento in cui uscirà il gioco stesso.

Infine il team ringrazia per tutto l'appoggio i fan che hanno saputo aspettare ancora queste settimane.