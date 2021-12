Syberia The World Before è stato rinviato ad appena una settimana dall'uscita

Brutte notizie per i fan dell'iconica serie creata da Benoit Sokal: l'editore francese Microids ha posticipato l'uscita di Syberia: The World Before al primo trimestre del 2022. È successo letteralmente una settimana prima dell'uscita prevista il 10 dicembre.

Le ragioni sono le solite: l'azienda vuole rilasciare il miglior prodotto di qualità, e ciò ovviamente richiede del tempo aggiuntivo. Una nuova data di uscita esatta dovrebbe essere annunciata nel prossimo futuro.

"Vogliamo essere sicuri di poter pubblicare un gioco di alte aspettative offrendo un'avventura immersiva che riesca a rimanere fedele all'universo creato da Benoit Sokal. Pertanto abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per portare a termine lo sviluppo nelle migliori condizioni. Vogliamo condividere con voi la storia di Kate Walker e vogliamo che i giocatori siano entusiasti di ciò che abbiamo in serbo per loro" si legge nella dichiarazione.

Per adesso quindi non ci resta che attendere notizie da Microids sulla data di uscita ufficiale del gioco.