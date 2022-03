Syberia: The World Before sta per arrivare! Ecco il trailer di lancio

Tramite un comunicato stampa, Microids presenta il ​​trailer di lancio di Syberia The World Before. L'uscita è prevista per il 18 marzo 2022 su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store) e entro la fine dell'anno su console.

Syberia è il nuovo capitolo della saga ambientata nel magico universo creato da Benoît Sokal, e The Wolrd Before è di fatto il suo testamento spirituale. In questa nuova avventura, vestirete i panni di Kate Walker e Dana Roze, due donne capaci di spostare le montagne per svelare misteri sepolti nel passato e nel presente.

"Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni, che sta iniziando una brillante carriera come pianista. Tuttavia, il suo futuro comincia a farsi sempre più incerto e oscuro, mentre la minaccia fascista dell'Ombra Marrone incombe sull'Europa, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker cerca di sopravvivere meglio che può nella miniera di sale dove è stata imprigionata, quando un tragico evento la spinge in una nuova avventura alla ricerca della sua identità" recita la descrizione del gioco.

Syberia: The World Before è un'avventura che attraversa i continenti e il tempo. I giocatori dovranno calarsi nei panni sia di Kate Walker che di Dana Roze, per venire a capo di misteri rimasti sepolti per troppo tempo.